Deze tien paasvuren in gemeente Apeldoorn kunnen doorgaan

Niet onbeperkt

Verschillende gemeenten besloten de afgelopen dagen in verband met de lange periode van droogte paasvuren te cancelen, of strikte voorwaarden aan het afsteken te stellen. In Apeldoorn kan er niet onbeperkt aan een brandstapel worden gebouwd. De maximale afmetingen liggen vast in de ontheffing die moet worden verkregen om toestemming te krijgen.

Er zijn paasvuren bij: De Boerderij in Beekbergen; Het Oude Veen in Lieren; Het Witte Veen in Beekbergen; Langschoten in Loenen; Elsbosweg in Klarenbeek; Greutelseweg in Wenum Wiesel; Kuipersmaat in Klarenbeek; Voorsterweg in Loenen; Seradellaweg in Apeldoorn; Weterschoten 5 in Klarenbeek.