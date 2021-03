Deze trucker wil actie na zoveelste dodelijk ongeval bij Apeldoorns kanaal: ‘Het houdt niet op’

video Omwonenden geschokt na zoveelste heftige ongeluk langs kanaal bij Apeldoorn: ‘Hoeveel doden moeten er nog vallen?’

12:27 Acht zware verkeersongelukken, waarbij in totaal drie doden vielen en twee zwaargewonden. Het is de trieste balans op Kanaal-Zuid in Lieren in een jaar tijd. Omwonenden zijn zeer bezorgd en willen dat politie en gemeente Apeldoorn er meer bovenop zitten. ,,Er wordt hier gewoon veel te hard gereden.’’