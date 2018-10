Deze vier varkens gingen een nachtje stappen (en de politie dacht dat ze dood waren)

Na een halfuur zoeken seinden Else-Mein en Gerbert de politie in. Die belde niet veel later terug. Met goed en slecht nieuws. ,,We kregen te horen dat ze waren gevonden, maar dat ze volgens alle vier dood zijn aangetroffen”, vertelt Else-Mein Jochems.



Maar ze leven nog, en zijn inmiddels veilig terug bij de kersverse familieboerderij aan de Witte Veen in Beekbergen. Waarom ze dan dood waren verklaard? ,,Een vrouw die de varkens ’s morgens had zien liggen, zag dat ze zich niet verroerden en dat ze ook nergens op reageerden. Daarom had zij de politie gebeld dat er vier varkens dood onder een boom aan de Tullekensmolenweg (ook in Beekbergen, red.) lagen met een hek eromheen.”