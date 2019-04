Deze vijf paasvuren gaan wél door

Hoewel het een slecht jaar is voor bouwers en/of liefhebbers van paasvuren, gaan er zondag in het verspreidingsgebied van de Stentor wel degelijk nog flink wat boakes in de hens. Hieronder staan vijf door de redactie geselecteerde paasvuren die beslist de moeite van het bezoeken waard zijn.

1. Het paasvuur in Dijkerhoek (gemeente Rijssen-Holten) was de afgelopen drie jaar de grootste van Nederland. In 2018 bestond de boake uit 6.052 kubieke meter snoeihout en was hij 20,21 meter hoog. Vanwege het risico op natuurbranden is er ditmaal geen sprake van een megabult. De organisatie creëert noodgedwongen een nieuw paasvuur. Dat wordt acht meter hoog en krijgt een bijzondere vorm en een draaiend gedeelte, zo belooft de organisatie. Het paasvuur wordt zondag rond 20.00 uur ontstoken.

2. Op het terrein van de Boerderij aan de Tullekensmolenweg in Beekbergen (gemeente Apeldoorn) is het al jarenlang traditie om op eerste paasdag een mooi paasvuur te ontsteken. Publiek kan hier zondag ook weer gratis terecht. Het ontsteken van het paasvuur staat rond 20.30 uur gepland.

3. C.V. Sallands Zotten verzorgt traditiegetrouw het paasvuur in Heeten (gemeente Raalte). Om 20.00 uur begint de fakkeltocht vanaf de kerk en rond 20.15 wordt het paasvuur aangestoken en gaan de twee verwarmde tenten open. In de cafétent draait DJ Josco (Jos Heethaar). In de grote feesttent bepaalt NilSound, DJ Nils Achtereekte, de sfeer. Gratis entree.

4. Op de Paasvuurweide aan de Bontekoeweg in Baak (gemeente Bronckhorst) gaat zondag rond 20.00 uur een paasboake in de hens. Kleiner dan gebruikelijk, maar dat doet aan het schouwspel en de gezelligheid niets af. De organisatie is in handen Kermis- en Oranje Stichting Baak. De entree is gratis.