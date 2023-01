Deze voetbalclub haalt in Apeldoorn als eerste de rubberkorrels van kunstgras: ‘Toch wel spannend’

Apeldoor­ners balen van faillisse­ment bekende stoffen­zaak: ‘Even naar Sikkes voor een lapje... Voorgoed voorbij...’

Meldt er zich een overnamekandidaat, of gaan de stoffen van Jan Sikkes voor weinig geld van de hand tijdens een faillissementsuitverkoop? Dat is de vraag waar curator Jaap van der Meulen de komende dagen voor staat. Zeker is dat veel Apeldoorners Jan Sikkes stoffen en gordijnen aan de Hoofdstraat missen. Zowel op de site van de Stentor als op Facebook stromen de reacties binnen.

4 januari