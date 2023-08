Deze vriendengroep runt de verstopte treinspot Halte Assel. En als Famke Louise moet vluchten, helpen ze ook

Zwevende maagden in Apeldoorn kleuren nu ook voor de voetbal­vrou­wen oranje

Het was tot nu toe slechts voorbehouden aan de voetbalmannen en Formule 1-coureur Max verstappen: de versierde oranjerotonde in Apeldoorn. Na de overwinning van Nederland op Zuid-Afrika tijdens het WK is dit ‘recht’ nu ook voorbehouden aan de voetbalvrouwen.