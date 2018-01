'Deze wond heelt nooit'

De herdenking vond plaats in basisschool De Prinsenhof in Apeldoorn. In het nabijgelegen Prinsenpark werden kransen gelegd. Onder de aanwezigen was ook burgemeester John Berends.,,Deze wond in de Apeldoornse geschiedenis laat zich nooit helen. Het blijft belangrijk om te herdenken", sprak hij. Hij is dan ook positief over een tentoonstelling op het terrein van Groot Schuylenburg, waar vroeger het Apeldoornse Bosch gevestigd was.