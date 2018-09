Dialyse-patiënt krijgt meer privacy in Gelre ziekenhuis

Op de nieuw ingerichte afdeling in het ziekenhuis wil Gelre 'meer privacy en service' bieden; iets wat volgens de organisatie de wens is van veel patiënten.

De intentie is meer comfort te bieden en zelfs een thuis-gevoel. Zeker voor dialyse-patiënten is dat belangrijk, aldus een woordvoerder, omdat zij vaak levenslang te maken hebben met deze behandeling en er dus vaak voor in het ziekenhuis verblijven.

Er zijn een- en tweepersoonskamers ingericht die een eigen badkamer hebben. In de oude situatie waren er zestien bedden en behandelstoelen in één zaal.

De hogere kwaliteit van de behandeling zelfs is te danken aan een nieuwe waterinstallatie, die volgens het personeel een verfijndere dialysetechniek mogelijk maakt. Overigens is het de insteek om, als het even kan, nierpatiënten thuis te behandelen, stelt Gelre.

De nieuwe afdeling krijgt meerdere spreekuren, die patiënten onder meer moeten helpen het juiste behandeltraject te kiezen.