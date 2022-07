Diane uit Apeldoorn en Hans uit Putten vinden troost in foto’s overleden kindje: ‘Zo blijft hij altijd bij mij’

Conny Bieze vertrekt alweer als wethouder in Voorst: ‘Aantal zaken in mijn persoonlij­ke levens­sfeer’

Amper een maand na haar installatie houdt Conny Bieze het voor gezien als wethouder in de gemeente Voorst. De voormalig Gelderse gedeputeerde heeft per direct haar ontslag ingediend bij de burgemeester. Zaken in haar persoonlijke levenssfeer zorgen er volgens haar voor dat ze het wethouderschap niet langer kan uitoefenen.

8 juli