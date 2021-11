DIAVO is een feit: Volleybalverenigingen Apeldoorn nu officieel samengesmolten

Fietsers­bond zoekt oudere ‘doortrap­pers’ om nieuwe routes te testen

De Fietsersbond is op zoek naar doortrappers. Zij worden gevraagd negen nieuwe fietsroutes in het oosten van Nederland te testen. Het gaat onder meer om routes in de gemeenten Lochem, Raalte, Rijssen-Holten en Voorst.

9 november