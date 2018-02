Dichter Willem Bierman schrijft kleine biografie van 'ongekende' oom

Bierman heeft zijn oom Dirk Willem (Wim) Rattink zelf niet gekend. Rattink was de enige broer van Biermans moeder. Een Apeldoornse kruidenierszoon die loodgieter van beroep was en die verkering had met een dochter van een lokale schoenmaker. Geen bekendheid, geen held. Wel iemand die op 21-jarige leeftijd 'in den strijd voor het behoud van ons Vaderland', zoals koningin Wilhelmina het verwoordde, het leven liet. Hij moest eind 1939 in dienst, het bevel tot mobilisatie van leger en vloot was al gegeven. Hij sneuvelde in de vroege ochtenduren van de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog, 10 mei 1940, in een gevecht met Duitse luchtlandingstroepen bij vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland.