Dick (81) en Wies (64) gaan na 20 jaar bij De Schimmel in Apeldoorn met pensioen. Tijd voor een biertje: ‘Of twee’

Stroef­heids­on­der­zoek in Apeldoorn­se ongelukken­bocht

16:55 In de ‘ongelukkenbocht’ aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn heeft het gespecialiseerde bedrijf KOAC NPC vandaag stroefheidsmetingen gedaan. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Apeldoorn, na publicaties in de Stentor. Daaruit bleek dat het schering en inslag is dat auto's er bij natheid uit de bocht vliegen.