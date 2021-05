Dick uit Apeldoorn in actie voor zijn doodzieke vrouw Herma (60): ‘Als het haar niet kan redden, dan misschien wel anderen’

Sportcam­pus FSG na vijf jaar alsnog ingepast, ondanks bezwaren Apeldoorn­se bedrijven

25 mei De toekomst van de FSG Campus in Apeldoorn is eindelijk gewaarborgd. Met een combinatie van sport- en onderwijsactiviteiten en studentenhuisvesting vestigde de Full Force Sports Group (FSG) zich in 2016 op het voormalige Wegener-complex aan de Laan van Westenenk. Dat was echter in strijd met het bestemmingsplan. De gemeenteraad past dat nu ondanks bezwaren van nabijgelegen bedrijven aan.