Die blauwe luifel aan de Koninginnelaan in Apeldoorn gaat weg, maar dan?

In het pand aan de Koninginnelaan 58 zat jaren ‘De Graaf's Tabak en Lectuurzaak’. Die zaak sloot afgelopen zomer de deuren. De eigenaar van het huis wil er opnieuw een winkelruimte in onderbrengen. De overgang naar een nieuwe huurder is een mooi moment om het gebouw onderhanden te nemen, is het idee.

Blij

Kenmerkend voor de tabakszaak was de blauwe luifel die over de breedte aan de voorkant van het pand was geplakt. Een opvallend ding, wat fijn is voor een ondernemer. Maar nou niet echt een toevoeging waar liefhebbers van cultuurhistorie of architectuur blij van worden.

Het goede nieuws voor hen is dat de luifel verdwijnt. Een architect is aan het werk gezet om iets te bedenken wat meer recht doet aan het karakteristieke pand. En aan de omgeving; de Koninginnelaan is onderdeel van het beschermd stadsgezicht De Parken.