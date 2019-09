Die-hards halen in Hoenderloo twintig mille op voor het goede doel

De sportievelingen namen deel aan de MTB-Marathon van Cycle for Hope. Na uren zwoegen kwamen de mountainbikers vanavond onder luid gejuich over de finish. Dat was ook meer dan terecht: ze fietsten 6, 12 of zelfs 24 uur door de Veluwse bossen, individueel of in estafette. De eerste deelnemers vertrokken vrijdagavond al. Zij ervoeren hoe koud het 's nachts al kan zijn. Het koelde af tot 4 graden.