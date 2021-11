‘Diepe ellende bij ondernemers’; Apeldoorn trekt portemonnee voor muziekdocent en podiumbouwer

De Huisbazen | podcast Deze Iraanse tapijtver­ko­per heeft in Apeldoorn bijna zijn eigen straat in handen: ‘Ik koop makkelij­ker een pand dan een spijker­broek’

,,Dit zou eigenlijk de Davoudstraat moeten heten”, zegt Davoud Mirbagheri (71) grappend als hij door de Van Kinsbergenstraat in Apeldoorn loopt. Nog een paar panden en dan is de hele straat in zijn bezit. Het mooiste pand heeft hij al, zegt hij. Dagelijks stoppen vele toeristen en hobbyfotografen voor een kiekje. In totaal bezit de Iraanse tapijtverkoper volgens het Kadaster 27 panden, voornamelijk in de Apeldoornse binnenstad.

