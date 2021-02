Dierenambulance OverGelder uit Klarenbeek in EO-programma: ‘Bijzonder kijkje achter de schermen’

In het tv-programma Op de dierenambulance met helpen verschillende bekende Nederlanders bij het redden van gewonde zwanen, verzwakte konijnen en verdwaalde katten. Vanavond is te zien hoe YouTuber Marije Zuurveld op pad is met dierenambulance OverGelder in omgeving Apeldoorn.

,,Wij doen mee aan drie opnames”, vertelt een woordvoerder van de dierenambulance die gevestigd is in Klarenbeek. In totaal zijn er dertig afleveringen geschoten met bijna net zo veel bekende Nederlanders. De opnames zijn in heel Nederland gemaakt, maar vanavond gaan de werkzaamheden van de dierenambulance uit Klarenbeek in première.

Doodgereden kat

Ze vervolgt: ,,Ze hebben in het hele land de vraag gesteld: ‘Wie wil er mee draaien en hebben jullie mensen die mee willen werken?’ Dat leek ons leuk. Ik ben heel trots op mijn team. Op het werk dat de teamleden doen. Ik kijk met spanning uit naar de uitzending.”

Wat er precies uitgezonden gaat worden, weet ze ook nog niet precies. Bovendien zijn de opnames alweer van een tijd geleden. ,,Het zijn in ieder geval heel verschillende meldingen. Leuke en niet leuke. Als een kat is doodgereden is dat natuurlijk niet leuk, maar als je een dier weer met zijn eigenaar kan herenigen is dat heel fijn.”

Dierenbescherming

Volgens woordvoerder van de Dierenbescherming Carmen Silos is het een bijzonder kijkje achter de schermen. ,,Van konijntjes die het niet halen tot een kat die wordt gevonden maar niet gechipt blijkt te zijn en uiteindelijk door zijn vinder wordt geadopteerd. Maar er worden ook wilde dieren geholpen: zwanen, uilen, noem het maar op. Het werk is intensief. Dat is soms moeilijk uit te leggen, maar de opnamen geven een goed beeld van het werk.”

En dat is niet zonder resultaat: ,,Nieuwe aanmeldingen bij de dierenambulance stromen binnen. We hebben zo’n veertig meldingen binnengehaald. Dat is natuurlijk super.”

Op de dierenambulance met is 16.25 te zien op NPO 3.