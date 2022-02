Dierenartsen Ugchelen verhuisd naar Molecatenlaan

Dierenartsen Ugchelen is per 24 januari verhuisd naar de Molecatenlaan. Dierenarts Jasper Wilders is verheugd over deze verhuizing: ,,Het is een fijne plek voor mensen en dieren geworden. Midden in Ugchelen, de beek stroomt bij ons langs. En ook: een mix van oud en nieuw. We zijn als team superblij met deze nieuwe ruimte.”

Wilders praat verder over de behuizing: “Het nieuwe gebouw is ingericht met het oog op zieke en gezonde dieren én hun baasjes. Binnen is het licht, warm en rustig qua kleuren. Nieuw is een kattenkast. Katten zitten graag hoog, een beetje beschut, zodat ze van een afstandje kunnen kijken wat er gebeurt. In onze wachtruimte hebben we nu een plek waar je de kat in zijn reismandje neer kunt zetten, iets hoger en op een afstandje van andere mensen of dieren.”

Hypermodern en hergebruik

Wilders vervolgt: ,,We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk te hergebruiken, met een nieuwe twist. Het meest opmerkelijke stuk is wel de antieke voet van de behandeltafel in de spreekruimte. Het vormt een mooie tegenstelling met het hypermoderne digitale röntgenapparaat. En met een gloednieuw bloedanalyseapparaat. Die zijn weer het nieuwste van het nieuwste. We willen natuurlijk wel gewoon actuele, deskundige diergeneeskunde bieden! Lekker in de buurt en met een betrokken, persoonlijk team.”

De praktijk startte in 1977 aan de Ugchelseweg. De afgelopen dertien jaar waren de Ugchelse dierenartsen gevestigd in de Bogaard aan de Bogaardslaan. In 2016 werd dit eigendom van Pedro van den Heuvel. Binnenkort wordt De Bogaard afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van de Albert Heijn. Pedro van den Heuvel: ,,Ik denk dat Ugchelen er op de Molecatenlaan en de Bogaardslaan weer een beetje mooier van wordt.”

Behalve de dierenarts, komen aan de Molecatenlaan ook massagepraktijk Ten Have en een pedicure en twee appartementen. Wilders: ,,Het nieuwe gebouw is een stuk duurzamer dan onze vorige huisvesting aan de Bogaardslaan: goed geïsoleerd en gasloos. Onze energie komt van lokale bronnen, die nemen we af bij energiecooperatie deA. Het gebouw is lopend, per fiets of auto makkelijk te bereiken en je kunt voor de deur parkeren.”