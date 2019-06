Dierencrematorium Apeldoorn gaat iets later van start

Daarom is besloten de opening en de open dag een week te verschuiven. De officiële opening is nu op vrijdag 12 juli. Een dag later is er een open dag, van 12 tot 16 uur.

Waardig

Het dierencrematorium komt in een loods aan de Nagelpoelweg 9. Het is een initiatief van Apeldoorners Annemarijn Hanedoes en Ans Schutte. Zij beogen een plek te bieden waar mensen op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun huisdier.

Honderd euro

Er zijn verschillende manieren van cremeren. De duurste vorm is een individuele crematie van het huisdier. Voor bijvoorbeeld een kat betalen baasjes naar verwachting zo’n honderd euro, vertelden de initiatiefnemers eerder. Daarnaast is er de mogelijkheid van een collectieve crematie, waarbij vier dieren tegelijk gecremeerd worden in verschillende compartimenten. Daarna kunnen baasjes wel de as van hun eigen huisdier krijgen, aldus Schutte en Hanedoes. Tot slot is er een anonieme crematie, waarbij meerdere dieren gecremeerd worden en het crematorium zorgt voor het uitstrooien van de as.