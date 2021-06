Dierenmishandeling wordt veel te weinig gemeld, zegt expert: ‘Wie op een kat schiet, oefent voor iets ergers’

Regisseur maakt theater­stuk over Apeldoorn­sche Bosch boeiender voor jeugd dankzij extra tijd

10 juni De theatervoorstelling over het Apeldoornsche Bosch gaat op 10 juli in première in het Apeldoornse Theater Orpheus, na ruim een jaar uitstel. Die extra tijd bracht een ‘grote verandering’ in het script. Regisseur Jori Hermsen voegde een nieuw personage toe. ,,Het verhaal is nu nog toegankelijker voor jongeren.’’