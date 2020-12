Dietske uit Apeldoorn wil zorgverleners in het zonnetje zetten: ’Het is zó moeilijk om verlof in te moeten trekken’

Video Hoort het huis van René en Griet bij de mooist verlichte kersthui­zen van Apeldoorn?

23 december Ze zien het aantal passerende auto's en fietsers toenemen. En dat vinden René en Griet van Minnen ontzettend leuk. ,,Fijn om te zien dat andere mensen ook van onze versieringen genieten’’, zegt Van Minnen. Hun huis aan de Adelaarslaan is opgenomen in een route van Go Kids Veluwe langs de mooist verlichte woningen in Apeldoorn.