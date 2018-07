Dieven die ziekenhuis Apeldoorn plunderden blijven langer vast

Zuid Doet Samen leidt in Gelderland mbo studenten beste op

18:14 Buurtcoöperatie Apeldoorn Zuid (Zuid Doet Samen) is uitgeroepen tot het beste leerbedrijf voor mbo-studenten in de sector zorg, welzijn en sport in de provincie Gelderland. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) organiseert de verkiezing, de beste praktijkopleider en het beste leerbedrijf van het hele land wordt in november bekend gemaakt.