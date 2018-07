Om tot aanleg over te gaan moest 50 procent van de huishoudens in het buitengebied van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Brummen, Voorst en Zutphen zich inschrijven voor de deadline van 17 juli. Dit is niet gelukt, het aantal inschrijvingen bleef net onder de 20 procent. Digitale Stad had te maken met concurrentie van Glasvezel Buitenaf, dat gelijktijdig in dezelfde regio aan het werven was. Voor Glasvezel Buitenaf lag de deadline op 13 juli. Ook hier werd 50 procent van de huishoudens niet gehaald op de dag van de deadline, maar het bedrijf had voldoende inschrijvingen om alsnog over te gaan tot aanleg van een netwerk.