Digitale Stad Veluwe geeft uitleg over glasvezel in buitengebied

Verbouwing Oranjerie Apeldoorn: klanten én onderne­mers moeten even door de zure appel heen bijten

10:21 Stof, een dichte hoofdingang en een hoop lawaai. De verbouwing van winkelcentrum Oranjerie in het hartje van Apeldoorn is broodnodig, maar het is wel even door de zure appel heen bijten voor klanten en ondernemers. ,,We staan met oordoppen in de winkel tegen het lawaai'', vertelt een van de verkoopsters van een kledingwinkel.