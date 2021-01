Dijkgraaf Tanja Klip zet werk voort in Eerste Kamer: ‘Werken aan water in de delta houdt nooit op’

De kaplaarzen liggen nog steeds in haar auto, maar Tanja Klip stapt op suède schoenen de dijk op bij de hoogwatergeul tussen Wapenveld en Veessen. ,,Ik had beter kunnen weten’’, zegt ze lachend. ,,Acht jaar dijkgraaf zijn van het waterschap heeft me heel wat schoenen gekost.’’ Het graspad langs de IJsseldijk is na een etmaal regen veranderd in een grote modderpoel. Maar geruïneerde schoenen of niet; dit is de plek waar ze het liefste is. ,,Het landschap is hier prachtig. De Veluwe gaat over in het IJssellandschap, ik vind het bijna betoverend.’’