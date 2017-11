Dijksma: gebrek aan expertise oorzaak fouten Lelystad

Voorst op goede weg met dagbesteding

De gemeente Voorst moet meer en tijdig inzicht krijgen in de zorgbehoeften en behoefte aan sociale contacten van de groeiende groep oudere inwoners. Belangrijk is ook dat Voorst meer handvatten krijgt om de kwaliteit van geleverde zorg in de vorm van dagbesteding te toetsen. Komen tot een goede spreiding van ontmoetingsplekken over de kernen is eveneens van belang.