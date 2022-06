Dikke rookwolken trekken over A50 bij Apeldoorn: brandende hooibalen in de berm, snelweg dicht

UPDATE | MET VIDEODoor drie flinke bermbranden trekken er grote rookwolken over de A50 en Zutphensestraat bij Apeldoorn. In de berm van beide wegen staan brandende hooibalen. De A50 is in de richting van Apeldoorn-Noord volledig afgesloten. De brandweer is uitgerukt om de brand te blussen. De Mobiele Eenheid staat paraat.