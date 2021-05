Dingdong! Collectant Hans (80) uit Apeldoorn is terug van weggeweest: ‘En gul dat mensen zijn’

Hans Disberg (80) was er vorig jaar helemaal klaar voor: de jaarlijkse collecte van het Longfonds waar hij zich altijd met hart en ziel voor inzet in Apeldoorn. ,,Toen kwam het bericht dat het niet mocht vanwege corona.” Deze week kan hij de collectebus weer als vanouds laten rammelen. De collecte is terug van weggeweest en steekt mede dankzij corona in een moderner jasje.