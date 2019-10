Directeur basisschool De Mheen is over shock heen en neemt afscheid

Het waren lastige jaren voor basisschool De Mheen, die deze maand vijftig jaar bestaat. Het stempel hakte er wel in op de school, meldt scheidend directeur Ben Hilderink. ,,Dan ben je echt wel even een paar dagen van de leg'', meldt hij. ,,Je bent in shock. Het mooie is wel dat het team het niet had zien aankomen, maar dat iedereen gelijk zoiets had van 'we gaan ervoor' en we gingen dan ook al snel bezig met het zoeken van een oplossing.''