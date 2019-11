Directeur die problemen Kidsplus Apeldoorn moest oplossen alweer vertrokken: ‘Het is beter als ik niets zeg’

Directeur Alex van Zwam die orde op zaken moest stellen bij de in opspraak geraakte Apeldoornse kinderopvangreus Kidsplus is een half jaar na zijn aanstelling alweer vertrokken.

De ervaren schoolbestuurder Alex van Zwam werd afgelopen april aangesteld als directeur van de Montessori-opvangtak van Kidsplus. Hij moest de aanhoudende problemen bij het noodlijdende kinderopvangbedrijf oplossen.

Bij Kidsplus, dat vanuit Apeldoorn wordt geleid, spelen al jaren veel problemen. Op ruim de helft van de 27 Kidsplus-locaties vond de GGD in de afgelopen drie jaar (soms ernstige) tekortkomingen. In Arnhem stonden meerdere locaties lange tijd onder verscherpt toezicht. Afgelopen voorjaar werd een vestiging van Montessori Kinderopvang in Bilthoven door de gemeente acuut gesloten omdat deze volgens GGD-inspecteurs ‘onveilig, vies en ongezond’ was.

Kidspluseigenaar Rinald Kloppenberg uit Twello erkende eerder dit jaar in deze krant dat er veel mis ging bij zijn opvangbedrijf, maar beloofde beterschap. Zo benoemde hij Van Zwam als nieuwe directeur. In een verklaring op de website laat Kidsplus weten dat Van Zwam vertrekt omdat zijn taak erop zit. ‘De primaire doelstellingen zijn voor een groot gedeelte naar tevredenheid volbracht en ingevuld.’

Volledig scherm Een van de terugkerende problemen op vestigingen van Kidsplus is dat er soms te weinig pedagogisch medewerkers op de groepen werkzaam zijn. © Gezienus

Het is opmerkelijk dat Kidsplus stelt dat de verbetermissie van Van Zwam erop zit, want vestigingen van Montessori Kinderopvang in Nieuwegein, Veenendaal en Houten kregen recent nog slechte inspectierapporten en staan onder verscherpt toezicht van gemeenten.

Bronnen binnen Kidsplus, die anoniem willen blijven, laten weten dat Van Zwam zijn functie heeft neergelegd omdat ‘het onmogelijk en onmenselijk is om voor deze organisatie te werken’. Van Zwam wil dat desgevraagd niet bevestigen.

U zou de handdoek in de ring hebben gegooid?

,,U kunt het statement op de website lezen. Daar kunt u van vinden wat u wilt. Ik vind daar zelf ook wel wat van. Maar laat ik er verder maar niks over zeggen, dat lijkt me beter. Er werken veel mensen bij deze organisatie, die allemaal keihard hun best doen. Het is niet verstandig hier in de media wat over te zeggen.”

U moest de vele problemen bij de Montessori-opvangtak van Kidsplus oplossen. Vindt u zelf dat uw taak volbracht is? De problemen zijn nog niet opgelost en vestigingen staan nog onder verscherpt toezicht.

,,Ik heb de afgelopen periode geprobeerd meer structuur aan te brengen en verbeteringen door te voeren. Sommige dingen zijn geslaagd, andere niet. Er zijn nog genoeg zaken te verbeteren. Het is een mooi idee om op Montessori basisscholen ook Montessori kinderopvang aan te bieden. Maar de locaties waar je kinderopvang aanbiedt moeten daarvoor wel geschikt zijn. Aan kinderopvang worden strenge, specifieke eisen gesteld. Het is meer dan een paar slaapunits neerzetten in een ruimte. Hier wil ik het bij laten.”

Wie Van Zwam opvolgt is nog niet bekend. Voorlopig neemt een interim-directeur de honneurs waar. Recent vroeg de PvdA staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om maatregelen te nemen tegen Kidsplus. Ook eisten de sociaaldemocraten opheldering van de staatssecretaris over de aanhoudende problemen bij de Apeldoornse kinderopvangorganisatie. Ze heeft nog niet geantwoord op de schriftelijke vragen.