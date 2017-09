Directeur elektriciteitsmuseum Hoenderloo overleden, toekomst museum onzeker

Ritmeester was niet alleen directeur en conservator van het Hoenderloose museum, hij was ook nog eens - samen met zijn vader - oprichter. Dat gebeurde zo'n 45 jaar geleden. Terwijl andere electriciteitsmusea in Nederland (waaronder het Evoluon in Eindhoven) het loodje legden, wist Ritmeester zijn particuliere museum wel in de benen te houden.

Pronkstuk in het museum was altijd een authentieke gloeilamp van Thomas Edison. Of die lamp binnenkort of op latere termijn opnieuw te bezichtigen is, is zeer de vraag. Het museum is met directe ingang gesloten en het is afwachten wat er mee gaat gebeuren.