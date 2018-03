Directeur Riant rekent op goede afloop voor plannen Spelderholt Beekbergen

Hoewel de rechterlijke uitspraak deze week uitviel in haar nadeel, verwacht Van Tergouw dat binnen enkele weken een begin kan worden gemaakt met de herontwikkeling van landgoed Spelderholt in Beekbergen. ,,Ik reken op een goede afloop."

Reële prijs

De rechtbank in Zwolle oordeelde woensdag dat Riant twee percelen grond niet voor een 'reële prijs' heeft verkocht aan bouwbedrijf Van Wijnen. Daardoor hoeft Harime Holding uit Zwolle, dat geld heeft uitgeleend aan het Beekbergse bedrijf, niet mee te werken aan de verkoop. Het gevolg is dat de plannen voor de bouw twaalf villa's, een appartementencomplex en een paardensportcentrum op landgoed Spelderholt, spaak lopen.

Van Tergouw beschouwt de rechterlijke uitspraak als 'een onfortuinlijke tegenvaller'. Ze is er echter van overtuigd dat ze volgende week, wanneer er opnieuw een kort geding dient, alsnog in het gelijk wordt gesteld. ,,Volgens de rechter hebben we onvoldoende aangetoond dat Van Wijnen een marktconforme prijs heeft betaald voor onze gronden", vertelt Van Tergouw. ,,We moeten ons huiswerk dus opnieuw doen. Maar aangezien ik de taxatierapporten van de gronden nog op kantoor heb liggen, moet het geen probleem zijn om duidelijk te maken dat we een reële prijs in rekening hebben gebracht bij Van Wijnen."