Dirigeren blijkt toch lastiger dan gedacht

Een orkest leiden door te zwaaien met een dirigeerstok. Het ziet er misschien makkelijk uit, maar dat wás ziet zo voor de vijf Apeldoornse deelnemers die zaterdagmiddag in CODA voor even de 'Maestro' van het Serious Orkest mochten zijn. Een evenement geïnspireerd op het tv-programma Maestro.

De Vereniging Apeldoornse Jeugdorkesten organiseerde Maestro! in samenwerking met CODA Museum en Gigant; een evenement in het kader van Serious Orkest voor 3FM Serious Request. Het Serious Orkest waarmee de Maestro's hun kunsten mochten vertonen, bestond uit jongeren tussen de 12 en 25 jaar: twee orkesten van de Vereniging Apeldoornse Jeugdorkesten versterkt met enkele leden van het Jeugd Orkest Nederland en het Nationaal Jeugd Orkest.

Verbinding

Volledig scherm ApeldoornSerious Orkest voor Serious Request. Bekende Apeldoorners dirigeren jeugdorkest. Op de foto Nanda Roep. © Maarten Sprangh © Maarten Sprangh Het publiek mocht getuige zijn van het proces waarbij Maestro en orkest zich met elkaar gingen verbinden en verenigen, in de geest van het 3FM Serious Request-thema van dit jaar. Er was geen wedstrijdelement, het ging puur om verbinding, het overbrengen van enthousiasme en tonen van bezielende leiding. Presentator Aernout Pleket (foto rechts), hoogleraar Joke van Saane, rapper Dani, schrijfster Nanda Roep (foto midden) en burgemeester John Berends (foto links) pakten de dirigeerstok en namen het orkest mee in hun favoriete nummer.

Nanda Roep mocht als derde deelnemer dirigeren en had gekozen voor The Barber of Seville van Rossini, een nummer dat bekend is uit verschillende Disneyfilms. Ondanks dat ze volgens jurylid Miranda van Drie (directeur Nederlands Jeugd Orkest) wel even mocht werken aan haar 'pokerface' (,,Doe maar gewoon alsof je het in de hand hebt allemaal.''), stond jurylid Arjen Davidse (directeur Gigant) naar eigen zeggen perplex. ,,Je bent de eerste die het hele stuk in één keer heeft doorgespeeld, zonder onderbrekingen. Dit komt volgens mij net zo makkelijk uit je handen als een kinderboek'', zei hij lachend. ,,Óf je hebt heel goed geoefend óf je hebt gewoon talent.'' Nanda zelf was wel even verbaasd door deze lovende woorden. ,,Thuis ben ik er erg druk mee geweest, want ik was vooral bang voor het beginstuk. Maar gelukkig speelt het orkest de noten wel, als jij als dirigent het ritme maar aangeeft. Het voelde dan ook als een warme deken, echt helemaal te gek om eens te mogen doen.''

Verrast