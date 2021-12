Discussie over kanaalweg bij Apeldoorn is toe aan een échte oplossing

Familie bevestigt: dode man in vijver is vermiste Uğur (35) uit Apeldoorn

De 35-jarige man die gistermiddag in de vijver bij rotonde De Maten in Apeldoorn is gevonden, is Uğur Kamali. Dat heeft de familie tegenover de Stentor bevestigd. Daarmee komt een einde aan een zoektocht die een flink deel van de Turkse gemeenschap in Apeldoorn bezig hield. Kamali was al zes weken vermist.

13:13