Dit Apeldoorns bedrijf is (bijna) de grootste van Nederland, maar je ziet zelden wat ze doen...

We moeten van het gas af, maar alterna­tief warmtenet komt (nog) niet van de grond

21 december Zijn we in 2050 helemaal van het aardgas af, zoals het kabinet wil? Dan zal het roer snel om moeten. Met het tempo waarin warmtenetten nu worden aangelegd, is deze ambitieuze klimaatdoelstelling in Oost-Nederland niet haalbaar. Dat besef is inmiddels geland op de provinciehuizen in Zwolle en Arnhem.