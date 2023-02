Dit bekende pand aan het Caterplein gaat eindelijk weer open: 'Ierse pub met een twist'

Wie Plaza di Christo en later Manzo ooit vanbinnen heeft gezien, herkent het grote pand centraal aan het Caterplein niet meer terug. Na ruim tien jaar leegstand opent The Old Irish Pub vrijdag de deuren op deze plek. Waar in vervlogen tijden de voetjes van de vloer gingen op de beats van Party Animals en Jody Bernal, staan nu zware banken en tafels. Langs de linkerwand prijkt een meterslange donkere houten bar, versierd met Ierse vlaggetjes. De muren zijn voorzien van grote schilderingen van Ierse feestneuzen en leuzen als ‘Welcome Home’ en ‘The Taste of Ireland’. “We moeten alleen nog opruimen en schoonmaken en dan zijn we er klaar voor”, zegt Joy Holst Jensen namens The Old Irish Pub.

Ierse pub met een twist

De Deense keten komt uit de koker van tweelingbroers Peder en Kristian Blak, die tijdens een vakantie in Ierland vielen voor de sfeer van de Ierse pubs. Het eerste filiaal opende in 2013 in Roskilde. Inmiddels zijn er meer dan dertig filialen, waarvan de meeste in Scandinavië. Apeldoorn krijgt de eerste Nederlandse vestiging. “Elke vrijdag- en zaterdagavond halen we een muzikant of muzikaal duo uit bijvoorbeeld Ierland of Schotland hiernaartoe. Daarna draait een dj die hits uit de afgelopen vijftig jaar en van nu draait.” Eten kun je bij de pub niet. “We zijn een Ierse pub met een twist”, zegt Joy.

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm De laatste puntjes gaan op de ‘i’ bij The Old Irish Pub in Apeldoorn. © indebuurt Apeldoorn

Dansen op de tafels

“We proberen een mix aan muzikanten neer te zetten, soms spelen ze meer traditionele Ierse muziek, soms grote hits. We staan erom bekend dat mensen op de tafels dansen, of ze nu 18 zijn of 50. Het zijn heel stevige tafels.” De eerste tijd zal de nieuwe horecazaak alleen vrijdag- en zaterdagavond geopend zijn. “Eerst willen we een perfecte grote opening organiseren. Over een tijdje kunnen we wellicht meer dagen in de week open.” Dan wordt het ook mogelijk om sportwedstrijden te kijken op een groot scherm. Ook komt er buiten nog een terras.

Grote opening

Joy zegt dat er nog personeel welkom is bij The Old Irish Pub. “Je hoeft geen ervaring te hebben of een biertje te kunnen tappen, want we leiden mensen intern op. Voor het openingsweekend zullen we een paar van onze mensen uit andere pubs over laten komen, zodat het allemaal soepel verloopt.” De grote opening van The Old Irish Pub is vrijdag 17 februari om 20.00 uur. Tot 21.00 uur kunnen gasten gratis bier van de tap krijgen. De Ierse muzikant Stephen Cooper wordt ingevlogen voor het feest. “Hij speelt al sinds dag één voor ons”, zegt Joy. “Wellicht speelt hij ook wat Nederlandse liedjes, al zullen dat waarschijnlijk voetballiedjes zijn, aangezien hij connecties heeft met PSV in Eindhoven.”

Kroeghoppen

“We willen met niemand concurreren”, zegt Joy. “We hopen met deze plek meer mensen naar het Caterplein te trekken en zo ook voor andere ondernemers meer reuring te creëren. Apeldoorn is best een grote stad met potentie en dit plein met veel cafés dicht bij elkaar maakt het makkelijk om te kroeghoppen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Apeldoorn. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!