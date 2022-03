Dit huis van André uit Apeldoorn is superduurzaam: ‘De gascrisis gaat volledig langs me heen’

SGP en SP aan de macht in Apeldoorn samen met VVD, LA en GroenLinks

De SGP en de SP zijn de komende vier jaar mede aan de macht in Apeldoorn. Zij gaan samen met de VVD, Lokaal Apeldoorn en GroenLinks de coalitie vormen; die partijen zetten de grote lijnen uit en mogen ook de wethouders leveren. Daarmee is een verrassende combinatie uit de bus gekomen met ideologisch zeer uiteenlopende partijen. SGP en SP zaten tot nu toe in de oppositie.

28 maart