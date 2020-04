Dit is 1,50 meter, laat Apeldoorner Marc van Gerrevink met zijn coronapijlen zien

LIVE | Corona in de regio: 134 nieuwe overlede­nen en emoties om afzetlint in Olst

15:53 Onder meer scholen, horeca en sportclubs moeten nog dichtblijven tot zeker eind april. Het is een van de maatregelen waarmee het kabinet het coronavirus hoopt in te dammen. Het goede nieuws: dat lijkt voorzichtig te lukken. Evengoed worden bijvoorbeeld verzorgingshuizen in Oost-Nederland keihard getroffen. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.