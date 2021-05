Dit is de naam van het eerste gorillajong in tien jaar van dierenpark Apenheul in Apeldoorn

Bijzonder gorilla­jong leidt tot opluchting en blijdschap in Apeldoorn­se Apenheul: ‘Deze was erg welkom’

4 maart Voor het eerst in bijna tien jaar is er in Dierenpark Apenheul weer een gorillajong geboren. Nog niet duidelijk is of het een mannetje of een vrouwtje is, maar het is voor de Apeldoornse dierentuin nu al om meerdere redenen een zeer bijzondere geboorte.