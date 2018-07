Dit is de reden waarom het Apeldoornse Boschbad op hete dagen niet iedere avond open is

1- Het Boschbad is op maandag, woensdag en vrijdag geopend tot 19.30 uur, de rest van de dagen tot 17.30 uur. Waarom niet elke dag tot 19.30 uur, of zelfs tot nog later?

,,Wij zitten vast aan de wettelijke bepalingen in de vorm van het aantal toezichthouders. De dagen waarop we tot half 8 open zijn, daar zijn we mee gestart voor het banenzwemmen. Het hele bad is dan wel geopend en nu het mooi weer is zie je ook wel dat het tot die tijd ook druk blijft. Dinsdag- en donderdagochtend zijn we geopend vanaf 7 uur 's ochtends.''

2- Begint het niet te kriebelen nu, om het bad toch wat langer open te houden?

,,Zeker wel. Maar de veiligheid staat voorop; we willen niet dat er iemand verdrinkt of dat er andere ernstige dingen gebeuren. Mensen kopen een kaartje en verwachten dat het veilig is en dat er op ze gelet wordt, dus dat moet je wel kunnen garanderen. De vraag komt bij ons momenteel ook veel binnen hoor, maar als ik maar één toezichthouder heb, en ik moet er zeker zes hebben, dan kan dat dus helaas gewoon niet. Het is een hele organisatie om dat op te tuigen en daarnaast zit je met de arbeidstijdenwet natuurlijk.''

3- Over die warmte gesproken, het is wel echt een topseizoen voor jullie hè?

,,Klopt. Sinds ik voor het Boschbad werkt, sinds 2009, heb ik dit nog nooit meegemaakt. We zijn al over het bezoekersaantal van vorig jaar heen. In het voorseizoen hebben we al 19% meer abonnementen verkocht dan vorig jaar. Dit jaar hebben we besloten niet extra open te gaan met warme temperaturen, iets wat we vorig jaar nog wel deden. We zijn gewoon open vanaf 1 mei, ook als het slecht weer is. Daarnaast hebben we een nieuwe verwarmingsinstallatie gekregen, waardoor het ook wat prettiger zwemmen is in het water zelf. Daardoor merken we dat de drukte in het water is toegenomen; eerder was het altijd wat drukker aan de kant.''

4- Vergt dat nog een andere manier van toezichthouden?

,,Absoluut. We zijn er wel op getraind hoor, maar het gedrag van mensen wordt anders. Als ze wat meer aan de kant hangen, gaat vooral de jeugd wat meer rotzooi trappen. Als ze wat meer in het water zitten, zijn ze meer aan het spelen, dus dan is het ook wat rustiger in de omgeving van het bad. Wat we ook meer zien zijn dat vakantiegangers en mensen van ver, zoals bijvoorbeeld uit Amsterdam of Tilburg, een dag ervoor uittrekken om hier te komen zwemmen.''