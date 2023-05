Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Hét gezicht van de Volksster­ren­wacht Bussloo vertrekt na een halve eeuw: ‘Het is toch je kindje’

Wie de Volkssterrenwacht in Bussloo wel eens heeft bezocht, kent hem ongetwijfeld. Voor velen is hij er hét gezicht. De 78-jarige Hans Luidens heeft nu het stokje van beheerder doorgegeven, na bijna een halve eeuw en met pijn in het hart. ,,Het laat je niet los.’’