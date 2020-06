‘Dit is kolder’: kritiek op corona-maatregelen in Apeldoorn

Woest is Willy Gout. De Waxx-kapper in de Kapelstraat vindt dat de gemeente Apeldoorn een ‘draconische maatregel’ heeft genomen. In zijn straat mogen voetgangers momenteel alleen vanaf de Hoofdstraat richting CODA lopen; het winkelgebied uit dus. Andersom is niet toegestaan. En dat scheelt volgens hem en een aantal collega’s heel veel. ,,We hebben het al zwaar, en dan zorgen ze er ook nog voor dat er geen kip loopt. Drama.’’