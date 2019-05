Dit is Rammstein zondag van plan in Apeldoorn!

Speciaal

Rammstein kondigde op Twitter aan dat er iets speciaals staat te gebeuren in diverse Europese steden, waaronder op zondag 19 mei in Apeldoorn. De hoofdstad van de Veluwe wordt in één rijtje genoemd met onder meer Brussel, Berlijn en Wenen.

De Nederlandse fanclub stond ook voor raadsels, maar had wel zijn vermoedens. ,,Het kwam voor ons als een grote verrassing, Apeldoorn of all places!?’’, sprak Madelon van Rammstein Netherlands. ,,We zien in het promotiemateriaal veel met een lucifer verschijnen. Wij denken dat er morgen in Berlijn een enorme lucifer in de stad komt te staan, de dag daarop in Hamburg en dan in Apeldoorn. Wij denken dat de lucifer gaat branden als een soort olympisch-vuur en zo van stad naar stad wordt gebracht.’’