Dit is Rose Marie (16) uit Apeldoorn en ze gaat Roger Federer én Serena Williams verslaan

Vliegveld Teuge al sinds 2014 in overtre­ding, maar Gelderland wil dat niet erkennen

De provincie Gelderland wil niet erkennen dat zij al sinds 2014 in overtreding is, omdat er al die jaren geen Luchtvaartbesluit voor vliegveld Teuge is genomen. Dat bleek vandaag tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State. Teuge opereerde sinds 2014 min of meer zonder de vereiste papieren vanwege het uitblijven van dat Luchtvaartbesluit.

25 augustus