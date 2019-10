Dit is volgens ons het langste gezin ter wereld. Maar wat vindt Guinness?

video,,Heerlijk, een record waar je niets voor hoeft te kunnen.’’ Janneke van Loo lacht. De trotse moeder van drie lange zonen kan binnenkort maar zo een wereldrecord op zak hebben. Want welk gezin ter wereld is, gemiddeld, langer dan 2.01 meter?

Dat dekselse Guinness Book of Records (Guinness Recordboek), tegenwoordig Guinness World Records genoemd. Welke 11-jarige bladerde er niet doorheen? Dromend van een eigen record. Een plekje in het boek.

Sjoerd Zegwaard (2 meter 1 centimeter) herkent dat gevoel meteen. De geboren en getogen Beekbergenaar staat dicht bij de realisatie van die jongensdroom. Als vader van wat ongetwijfeld het langste gezin ter wereld is nam hij een half jaar geleden een kijkje op het internet. ,,Ik was benieuwd of zo'n record bestond en hoe lang dat gezin dan zou zijn.’’

Volledig scherm Rinze (2.12) uit Amsterdam, Dirk (2.06) uit Amsterdam, Sjoerd jr (2.02) uit Arnhem, Sjoerd (2.01 uit Weesp) en Janneke (1.86) uit Weesp. Het langste gezin ter wereld? © Rob Voss

De uitkomst toverde een glimlach op zijn gezicht. 1.92 meter. Een getal dat verbleekt bij het gemiddelde van zijn eigen gezin. ,,De details achter het huidige record hebben we niet kunnen vinden’’, zegt Rinze Zegwaard (2.12 meter). ,,Ik las ergens dat een Indiase familie het record zou hebben. Zeker weten doen we dat niet.’’

Wat wel zeker lijkt is dat ergens ter wereld een gezin binnenkort een wereldrecord kwijt is. Vader Sjoerd besloot er een half jaar geleden namelijk werk van te maken. Hij had een paar keer contact met Guinness om tot een officiële poging te komen. ,,Zo’n titel lijkt ons toch wel grappig, maar er komt behoorlijk wat bij kijken’’, aldus Zegwaard. ,,We kregen twee A4-tjes vol met regeltjes waar we aan moeten voldoen.’’

Goede bekende Gerard Nijkerk bood uitkomst. Hij schakelde, als verpleegkundige van het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, zijn contacten in. Gisteren kon het gezin daar in een ECG-kamer terecht om van een professionele stadiometer gebruik te maken. Dokter Pieter-Jan van Balen was bereid om in zijn vrije tijd de metingen te verrichten. Nijkerk zorgde er met film- en fotocamera voor dat alles stap voor stap werd vastgelegd. En technische man Marcel Steenbergen checkte nog eens of alles aan de eisen voldeed.

Volledig scherm Dokter Van Balen meet Rinze. Technicus Marcel Steenbergen controleert of alles perfect werkt. © Rob Voss

Het vijftal lange mensen werd door de dag heen drie keer gemeten. Steeds op twee verschillende manieren. Zowel liggend als staand. ,,We denken dat we aan alle regels hebben voldaan. Het is een kwestie van alle bewijsmiddelen opsturen en dan wachten op het oordeel van Guinness.’’

,,Lengte is binnen ons gezin altijd al wel een dingetje’’, zegt Dirk (2.06 meter). ,,In Nederland kijken mensen niet snel vreemd op, maar in het buitenland is dat anders.’’ ,,Dan worden we nagestaard en willen mensen vaak met ons allemaal op de foto’’, zegt moeder Janneke (1.86 meter). ,,Dat doen we dan altijd graag.’’

Volledig scherm Gerard Nijkerk (rechts) assisteert Steenbergen (links) en Van Balen tijdens de liggende meting van vader Sjoerd. © Rob Voss

Sjoerd jr (2.02 meter) heeft op sportief vlak veel baat bij zijn lengte. Met zijn 16 jaar is hij de jongste volleyballer in de eredivisie. Hij maakt deel uit van het Talent Team en zit in Jeugd Oranje. ,,We zitten met ons team intern op Papendal’’, legt Sjoerd jr uit. ,,Dus ik zit bijna altijd tussen lange mannen.’’

De gemiddelde lengte van het gezin had zeer waarschijnlijk nóg langer kunnen zijn. De 20-jarige Rinze liet zich zes jaar geleden opereren. ,,De dokters zeiden toen dat de kans heel klein was dat ik zonder ingreep kleiner dan 2.20 meter zou worden.’’ En dus werden boven en onder zijn knieën de groeischijven ‘vernield’. ,,Want die prognose werd me toch te gortig.’’