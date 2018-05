Dit is Waylon Jennings, het grote voorbeeld van Waylon

Willem Bijkerk begaf zich als kind al op het countrypad. Nu heet hij, niet toevallig, Waylon. De naam, de looks, de stijl: in alles eert de Apeldoornse zanger vanavond in de finale van het Eurovisie Songfestival zijn grote voorbeeld Waylon Jennings.

Zelfs de outfit die Waylon draagt tijdens het Eurosongfestival is een ode aan zijn mentor. De zwarte hoed met daaronder wapperend haar en het baardje doen in alles denken aan Jennings. De gitaarband over de schouders met daarop groot de naam 'Waylon' is haast identiek aan die van de Amerikaan.

Outlaw

Deze man, geboren in 1937, had in de jaren zeventig kritische successen als pionier in het genre outlaw-country. Een muziekstroming die zich kenmerkt door een meer rauwe stijl die soms aan Rock'n Roll doet denken.

Ook het uiterlijk en gedrag van deze musici was rebelser dan wat het publiek gewend was in de country scene. Met lange haren, baarden en drugsgebruik uitten ze zich als echte outlaws.

Schuldgevoel

Jennings kampte dan ook in de jaren zeventig en tachtig met een heroïneverslaving. Maar dat was mede het gevolg van schuldgevoel dat hij koesterde jegens zijn in een vliegtuigcrash omgekomen bandleden Buddy Holly, Ritchie Valens en J.P. Richardson.

Jennings had zijn plaats in het vliegtuig afgestaan aan Richardson omdat deze griep had en niet met de rest van de crew in de ijskoude tourbus naar de volgende bestemming wilde reizen. Toen Jennings' vrienden hem een koude reis toewensten, grapte hij terug dat hij hoopte dat hun vliegtuig zou crashen. Een uitspraak die decennia in zijn hoofd bleef malen.

Jennings herpakte zichzelf en bleef tot zijn dood in 2002 muziek maken. De laatste jaren van zijn leven deed hij dat ook met de jonge Bijkerk die bij zijn idool inwoonde.

Vonk

In een interview met FaceCulture vertelt Bijkerk dat country zijn muziekschool werd als 8-jarige jongen met een passie voor muziek. De muziek die toen hot was, van Michael Jackson bijvoorbeeld, was een ingewikkelde stijl voor een kind om te imiteren.

,,Maar toen mocht ik een avond mee naar een countryband omdat mijn ouders geen oppas konden krijgen. En daar sloeg de vonk voor mij over.''

Liefde