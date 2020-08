Dit keer wordt Laura uit Apeldoorn aangenaam verrast: ‘Misschien zijn deze palmbomen nog wel mooier dan de twee die gestolen zijn’

Niet de exemplaren die afgelopen zondag uit de voortuin aan de Amstelstraat werden gestolen. Maar voorzitter Arno Dijkerman deed haar er namens de meelevende winkeliersvereniging Hart van Zuid twee cadeau. ,,Hij had me al een paar keer geprobeerd te bellen en was ook al bij de buren aan de deur geweest. Toen hij me eindelijk te pakken had, zei ik dat ik eigenlijk helemaal geen publiciteit meer wilde. Maar hij gaf aan dat het een verrassing was en ik er niks voor hoefde te doen.”