'Dit komt heel zelden voor’, zegt Apeldoornse vogelkenner over gevonden jan-van-gent in Loenen

Vogelkenner Maarten Kaales uit Apeldoorn heeft zelf één keer in zijn leven een jan-van-gent in Oost-Nederland gezien. ,,Dat was in 1995 toen ik in 't Harde wonen. Toen vloog er één boven onze woning. Een dag eerder was waarschijnlijk dezelfde vogel in Apeldoorn waargenomen.”