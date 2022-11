Dit moet je doen als je oog-in-oog staat met een overvaller

met video Opgepakte Apeldoor­ner (21) weer op vrije voeten in zaak verdwij­ning Ercan Özturk

De man die begin deze week werd opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning van Ercan Özturk is gistermiddag weer vrijgelaten. Dat bevestigt de politie Oost-Nederland. De man, een 21-jarige Apeldoorner, is gehoord en blijft verdachte.

17 november