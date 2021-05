Dit plekje in Beekbergen was cruciaal in de oorlog, maar bijna niemand weet dat nog: ‘Er was altijd angst’

Zieke Roy uit Brummen leert ouderen beeldbel­len: ‘Voor die oma ging er een wereld open’

30 april Hij is voor veel ouderen in Brummen een rots in de branding. Willen ze digitale hulp? Roy Bosman (43) weet er wel raad mee. Zeker afgelopen coronajaar gaf zijn vrijwilligerswerk als digicoach hem veel voldoening. ,,Om ouderen beeldbellen te leren, zodat ze hun kleinkinderen tóch kunnen zien. Dat is zó waardevol.’’